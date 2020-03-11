شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسموحة اليوم الخميس 11 / 3 / 2020 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد يعود قطار الانتصارات الأحمر إلى الدوري العام، بعد انتهاء فترة التوقف التي استمرت على مدار الشهر الماضي، حيث يدخل قطار الأهلي محطته السابعة عشرة، عندما يستضيف فريق سموحة على استاد القاهرة الدولي ، 16 انتصارًا سابقًا حصدها النادي الأهلي ليغرد منفردًا في قمة الدوري العام برصيد 48 نقطة، في بداية لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين من عشاق الفريق الأحمر، خاصة أن جماهير الأهلي بدأت عهدها مع فايلر وهي تترقب سقوطه في أي مباراة نظرًا لضعف سيرته التدريبية قبل تولي مسئولية الأهلي.

موعد مباراة الاهلى وسموحة

تقام مباراة الاهلى وسموحة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى ، الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط، وفي الموسم الجاري استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط، جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر، وما زال الفريق الأحمر أمامه الفرصة للتغلب على موسم 2005، والحفاظ على نظافة الشباك في المباريات المقبلة.

حصد هجوم النادي الأهلي لقب أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري العام كالأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري، وذلك عندما نجح خط هجوم النادي الأهلي في تسجيل 75 هدفًا في الموسم قبل الماضي 2017-2018، وحتى الآن سجل لاعبو القلعة الحمراء 45 هدفًا ويحتاج مهاجمو الفريق الأحمر للحفاظ على هذا المعدل التهديفي في المباريات المتبقية لتخطى رقم الموسم قبل الماضي.

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الابتعاد بالصدارة لتأمين اللقب الخامس

الفوز على سموحة يضمن للأهلي الابتعاد أكثر بقمة الدوري العام، في رحلة تأمين اللقب الخامس على التوالي بعدما سبق أن حصد الفريق الأحمر أربع ألقاب خلال المواسم الأربعة الماضية، وحصد اللقب رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلى وسموحة وخالد جمال للفيديو يدير مباراة الاهلى وسموحة تحكيمياً محمد عادل وأحمد حسام طه ورجب محمد.. وجلال أحمد حكما رابعا وخالد جمال حكم فيديو وإبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو.

حمادة صدقى يستعين بالخبرة