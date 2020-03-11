شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلب من الاتحادات التنسيق معها قبل إصدار بيانات بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو وزارة الشباب والرياضة، مخاطبة الاتحادات الرياضية ومسئوليها، بعدم إصدار أى بيانات تخص فيروس "كورونا"، سواء بتعليق النشاط أو استمراره إلا بالرجوع إلى الوزارة أولا.

كان عدد من الاتحادات الرياضية قد أصدرت بيانات وأعلنت عن تأجيل وإلغاء بعض الأنشطة سواء المحلية أو الدولية، بسبب فيروس كورونا، ومنها الخماسى الحديث، وكرة السلة ، و السباحة ، و التايكوندو ، و الكاراتيه ، و غيرها من الاتحادات.

ومن المقرر أن يتم إرسال خطاب رسمى من الوزارة يحذر الاتحادات من إصدار أى بيانات إلا بالرجوع إليها فى هذا الشأن، فى ظل العمل وفقا لقرار مجلس الوزراء.

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كانت وزارة الرياضة قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية لمنع التجمعات الجماهيرية، بعد قرار مجلس الوزراء، ومنها بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة، وكذلك إلغاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز بشرم الشيخ كإجراء احترازى بسبب فيرس كورونا، على أن تستمر بطولة الدورى المصرى ، دون حضور جماهيرى ، و كذلك إقامة كافة مباريات كرة القدم ومنها الأفريقية دون حضور جماهيرى أيضا.

كان أشرف صبحى قد عقد جلسة امس مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ، و مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، لمناقشة تفعيل اتفاقية مقر الكاف ، و كذلك توجيه الشكر للحكومة المصرية لدعمها الاتحاد الأفريقي للعبة .

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة.