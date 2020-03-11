سوبر كورة.. فايلر vs جوزيه.. من يحسم أرقام the boss فى الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى إلى موصلة تحطيم الأرقام القياسية مع المارد الأحمر خلال مباراة سموحة، المقرر إقامتها فى اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز المصرى، إلا أن الهدف الأكبر أمامه خلال المرحلة المقبل هو ضرب رقم البرتغالى مانويل جوزيه القياسى، حتى يستطيع تسطير اسمه داخل قلوب جماهير القلعة الحمراء.
ويستهدف فايلر تحقيق الفوز السابع عشر على التوالى فى الدورى المصرى أمام سموحة، بعد أن سجل 16 انتصارا، آخرها أمام الزمالك الذى لم يحضر مباراة القمة، وتم احتساب النتيجة لصالح الأحمر.
فوز الأهلى على سموحة اليوم، سيجعل فايلر يضرب الرقم المسجل باسم حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأهلى، وهو تحقيقه الفوز 16 مباراة على التوالى فى موسم 2017 / 2018.
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واقترب فايلر صاحب الـ46 عامًا من ضرب الرقم القياسى باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005، حيث إنه حال الفوز على سموحة اليوم سيتساوي معه في عدد مرات الفوز على التوالي، ويتبقي فقط الفوز في مباراة أخرى لتسجيل اسمه من ذهب في سجلات إنجازات القلعة الحمراء.
ومنذ قدوم فايلر لتدريب الأهلي مع بداية الموسم الحالي، حقق العديد من الأرقام الخاصة مع النادي، حيث يتصدر مسابقة الدوري بلا منازع بعد أن حقق العلامة الكاملة برصيد 48 نقطة، كما أن نجح في الثأر من صن دوانز الجنوب إفريقي عقب الإطاح به من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي رد اعتباره أمام صن داونز بعد أن فاز ذهابًا بهدفين دون رد، وتعادل إيابًا بهدف لكل فريق، ليقصى الفريق الجنوب إفريقى من البطولة بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها المارد الأحمر أمامه فى الموسم الماضى بخماسية، ويصعد إلى نصف النهائي.
وخاض الأهلى تحت قيادة فايلر 29 مباراة، حقق الفوز فى 24 منها، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين فقط على المستوى المحلى والإفريقى.
البداية مع مباريات الدوري، فقد قاد فايلر الأهلي في 16 مباراة فاز بها جميعاً، والتقي مع الزمالك في السوبر المحلي مرتين، فاز مرة بنتيجة 3-2، وخسر الأخرى بركلات الترجيح، في حين قاد المارد الأحمر لدور الـ16 بكأس مصر.
بينما قاد فايلر الأهلي في 10 مباريات بدوري ابطال أفريقيا ، حقق الفوز فى 6 منها، وتعادل فى 3، وتلقى الهزيمة فى مباراة وحيدة.
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