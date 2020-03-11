شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر عن مباراة الأهلى وسموحة: مواجهة الفيل والنحلة بمصارعة السومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة أن مباراة ناديه مع الأهلى المقرر لها اليوم بالدورى تمثل صراعاً بين الفيل والنحلة، وكتب عامر عبر حسابه الرسمى على تويتر "الأهلى وسموحة مباراة بين الفيل والنحلة محدش فيهم يقدر على الثانى، ثم أتبع قائلا "الفار على الطريقة المصرية فكرنى بمسرحية شاهد ماشافش حاجة، الدورى المصرى بيفكرنى بمصارعة السومو".

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء سموحة، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب أفريقي وصعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين في القاهرة والتعادل في بريتوريا بنتيجة 1/1، ليثأر الفريق الأحمر لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في النسخة الماضية من البطولة.

Advertisements

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز السابع عشر تواليًا لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه، وزيادة فارق النقاط مع الزمالك، والذي يصل حاليًا قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، في اطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكرًا.

على الجانب الآخر يسعى حمادة صدقى المدير الفني لسموحه إلى تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المواجهة بعد تحسن عروض الفريق وتحقيق الفوز في لقاء الجولة الأخيرة بالدورى أمام أف سى مصر بهدف مقابل لا شيء أحرزه صلاح محسن المعار من الأهلى للفريق السكندرى لمدة 6 شهور.

وقام حمادة صدقى بإقامة العديد من المباريات الودية لكسر الملل عند اللاعبين خلال الفترة الماضية خاصة وأن الفريق حصل على راحة تقارب الـ30 يوما بعد تأجيل لقائه أمام الزمالك في دور الستة عشر لكأس مصر نظرا لاشتراك الفريق الأبيض بلقائى الترجى التونسى في السوبر الأفريقي والأهلى بالسوبر المحلى ثم الترجى التونسى في مباراتى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.