شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "الشناوي وأبو جبل".. عندما تزأر الأسود دفاعًا عن عرين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد الشناوي حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس الزمالك في بث الطمأنينة داخل قلوب الجماهير المصرية على مستقبل حراسة مرمى منتخب الفراعنة في المرحلة المقبلة في ظل تألقهما الملحوظ على الصعيد المحلى والأفريقي مع القطبين.

قدم الثنائى أداءً مقنعًا، حيث يثبت محمد الشناوى يومًا عن يوم أنه حارس المنتخب والقلعة الحمراء الأول ويستحق لقب أسد الأحمر في حسم التأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع لقائي الإياب والذهاب بنتيجة 3 / 1 .

ونجح محمد الشناوي في التألق بقوة في لقاء فريقه أمام صن داونز خارج الأرض في مباراة الذهاب ونجح في التصدي لأكثر من كرة محققة لفريق صن داونز.

وإستطاع الشناوى أن يثبت أقدامه في تشكيل الأهلي والفراعنة بدافع الإصرار والعزيمة من أجل التواجد بشكل أساسي ليصبح بعد أهم عناصر الفريق التي لا غنى عنها في المباريات الصعبة والقوية .

كما نجح الشناوي أن يسطر تاريخ له في صفوف منتخب الفراعنة، بعد تألقه اللافت للنظر مع الفراعنة في كأس العالم الذي استضافته روسيا في 2018 في مشاركة تاريخية لمصر بعد غياب 28 عامًا، بالرغم عدم تقديم المنخب الأداء المنتظر لجماهير الكرة المصرية وودع البطولة بالخسارة في جميع مباريات دور المجموعات، إلا أن الشناوي حصل على إشادات واسعة من جانب الجماهير ثناء المصريين خاصة أمام منتخب أوروجواي.

أما أبو جبل فنجح هو الأخر في تثبيت اقدامه مع الفريق الأبيض بقوة في ظل إعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني عليه كأساسي في المباريات الأخيرة والتي أثبت جدارته من خلالها في حراسة عرين الزمالك ليدخل بقوة في حسابات الجهاو الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى.

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ويرصد الخليج 365 لقطات لكلا الحارسين في الصور التالية:



محمد الشناوى فى المطار



محمد الشناوى 2



محمد الشناوى 3



أبو جبل مع الفراعنة



أبو جبل مع المنتخب