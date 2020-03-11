شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة نادى مصر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة نادى مصر والمقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الخميس على استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى ثم يعلن مختار مختار المدير الفنى للفريق قائمة الإنتاج التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالى برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال، مشدداً على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دورا ثانيا بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدورى.

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ويقبع نادى مصر فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

فى المقابل شهدت استعدادات فريق نادى مصر للموسم الجديد الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر ولعب 4 وديات، حيث نجح فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر، قبل أن يخسر من كوكاكولا بهدف فى آخر الشوط الثانى ويلتقى البدرشين الأربعاء الماضى وينجح فى الفوز 6 / 1 قبل أن يهزم حرس الحدود 2 / 1 فى ختام المعسكر .

كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر، خسر من إنبى وديًا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.