شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة طبية باتحاد الكرة لشرح طرق الوقاية من كورونا.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان ندوة طبية السبت المقبل، بمقر الجبلاية بالجزيرة ويحضرها الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات الوطنية من أجل شرح طرق الوقاية من فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس في الوسط الرياضى أو بين اللاعبين والرياضيين بشكل عام.

وأكد الدكتور محمد سلطان أن اللجنة لم تقدم أي توصيات للجنة الخماسية بشأن الحد من فيروس كورونا في الملاعب، مثل إلغاء مصافحة اللاعبين والحكام قبل المباريات أو إلغاء المؤتمرات الصحفية كما حدث في بعض الدوريات الاوربية مؤخرًا وأبرزها الدورى الإيطالى.

وقال سلطان لـ"الخليج 365"، إن اللجنة الطبية ملتزمة بما يصدر من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسيكون هناك تواصل معهما خلال الأيام المقبلة لتطبيق أي إجراءات احترازية للحد من فيروس كورونا، مضيفًا أن الوضع في مصر حتى الآن لا يدعو للقلق حتى تصدر اللجنة الطبية توصيات مثل إلغاء مصافحة اللاعبين قبل المباريات.

Advertisements

تابع رئيس اللجنة الطبية أن إقامة مباريات كرة القدم في ملاعب مفتوحة هو شيء إيجابى ولا يساعد على انتشار فيروس كورونا، ولكن تعتبر النقطة التي تحتاج لمناقشة هي مسألة الحضور الجماهيري في المباريات لأن حضور المباريات بأعداد كبير يتسبب في انتشار الفيروس وهو ما سيتم متابعته مع وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا الأمر.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التواصل مع وزارة الصحة عن طريق اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان التي تم تشكيلها مؤخرًا، من أجل متابعة كل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية من أجل تحديد مصير الحضور الجماهيرى فى مباريات المنتخب الوطنى الأول وكذلك الأندية الشعبية المشاركة في البطولات القارية سواء الإفريقية أو العربية، مثل الأهلى والزمالك والمصرى والإسماعيلى بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق أي أحداث تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.