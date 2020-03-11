الخليج 365 يتتبع (2) .. هل تخطى حسام حسن رقم محمود الخطيب التاريخي في الدوري مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

في نهاية شهر أكتوبر الماضي 2019، كنا نُعد قصة عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بخصوص عيد ميلاده الذي يوافق 30 من الشهر ذاته فوجدنا أن الموقع الرسمي لناديه يعرفه بالهداف التاريخي له في بطولة الدوري برصيد 109 هدف في مادة بعنوان "بيبو الأسطورة .. تاريخ وأرقام".

"يعد الكابتن محمود الخطيب الهداف التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مختلف المسابقات المحلية والقارية برصيد 159 هدف، ولا يزال يتصدر قائمة هدافي الأهلي في بطولة الدوري العام برصيد ١٠٩ أهداف جعلته أحد أعضاء نادي المائة في البطولة".. للاطلاع على التقرير الكامل على الموقع الرسمي للنادي الأهلي.. اضغط هنا

فتذكرنا مداخلة أجراها برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى مع حسام حسن قائد النادي الأهلي الأسبق بتاريخ 13 مايو 2019 حين قال:" أنا هداف الدوري بالنادي الأهلي منذ نشأته بـ 111 هدفًا ولكن لا أحد يقولها من داخل النادي الأهلي؛ كابتن الخطيب دخل نادي المائة وأنهى مسيرته في الكرة حاولوا يقولوا أنه سجل 103 هدف وليس 101".. نجد أن هناك رقمًا علينا تتبعه في ثاني حلقات سلسلة "يلاكورة بتتبع".

يلا كورة يتتبع (1).. من هو صاحب أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري؟

عدنا مرة أخرى للموقع الرسمي للنادي الأهلي للبحث عن سجل حسام حسن معه أبان كان لاعبًا في صفوفه.

الموقع الرسمي لنادي الأهلي أكد تساوي رئيسه الحالي ولاعبه السابق محمود الخطيب مع حسام حسن لاعب الفريق الأسبق في عدد الأهداف ببطولة الدوري بـ 109 هدف في مادة منشوره بتاريخ 24 أبريل 2017 بعنوان :" 110 معلومة تاريخية عن الأهلي «3»" للاطلاع على التقرير.. اضغط هنا

وهي الإحصائية التي لا يعتمد عليها حسام حسن، قائد الأهلي الأسبق ولكن أكدها خالد أبو العيون، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، في مكالمة هاتفية جمعتنا به، فقال :"حسام حسن ومحمود الخطيب يتساويان في صدارة هدافي الأهلي بالدوري برصيد 109 أهداف لكل منها".

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عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، لا يعرف كيف اعتمد حسام حسن على إحصائيته لأهدافه ولكنه رجح أن لاعب الأهلي الأسبق "ظّن أن الهدفين الذي سجلهما بالموسم الذي أُلغيّ 1989/1990 لم يُحتسبا ولكن في حقيقة الأمر هما ضمن الـ 109 هدف أما عن الخطيب فهو سجل 109 هدف مع الأهلي وهو هدافه التاريخي بمجموع أهدافه بجميع البطولات التي شارك بها".

بالبحث في موقع دكتور طارق السعيد، الإلكتروني "شبكة كرة القدم المصرية"، الذي يستند عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بعض إحصائيات لاعبي منتخب مصر حسبما أوضح في مكالمتنا الهاتفية معه، وجدنا تقاسم الثنائي محمود الخطيب وحسام حسن صدارة هدافي الأهلي في بطولة الدوري برصيد 109 هدف.

تواصلنا هاتفيًا أيضًا مع الزميل ياسر أيوب، الصحفي بالأهرام، الذي تقدم باستقالته من رئاسة المركز الإعلامي للنادي الأهلي في ديسمبر 2017، الذي كان مسؤولاً أبان نشر التقارير على موقع النادي الأهلي، فاكتفى بالتشديد على أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يحتفظ بمحضر اجتماعات مجلس إدارته منذ نشأته.

وبالتواصل مع اتحاد الكرة لم يكن هناك تأكيدًا للإحصائيات التي وثقها النادي الأهلي وموقع دكتور طارق السعيد، الإلكتروني "شبكة كرة القدم المصرية" و خالد أبو العيون، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء أو إحصائية حسام حسن لأهدافه؛ بداع تسبب الحريق الذي طال مبنى الجبلاية في عام 2013 في ضياع الأرشيف الخاص بهم.

مسؤول ذو صفة في اتحاد الكرة، تواصلنا معه للرد ولكنه فضلّ عدم ذكر اسمه، أوضح أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تعاقد مع شركة إحصائيات لتزويده بأرقام اللاعبين خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري وهي الأرقام التي يملكها الاتحاد.

ولكنه أوضح في الوقت ذاته، خلال حديثه ليلاكورة، أن اتحاد الكرة لايمتلك مستندات توثق تاريخ الدوري منذ بدايته لكون مشروع تأريخ الكرة المصرية لم ينته حتى الآن.

بعرض ما توصلنا له على حسام حسن للتعرف على رده وهل اتخذ إجراء لتأكيد تفرده بهدافي الأهلي في النادي الأهلي، اكتفي برد يُشير خلاله إلى إنه لا يريد التعليق على الأمر.