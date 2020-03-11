بسبب غياب الجماهير.. اتحاد الكرة يعلن خسائر الأهلي والزمالك في 8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مصطفى عزام، مدير التطوير والاستثمار في اتحاد الكرة المصري، أن الأهلي والزمالك خسرا ما يصل إلى 600 مليون جنيه مصري بسبب غياب الجماهير عن حضور المباريات.

وأشار عزام، في تصريحات عبر قناة تن، إلى أن الأندية المصرية لن تتأثر كثيرًا بقرار عدم حضور الجماهير الذي تم اتخاذه بسبب فيروس كورونا، بعكس أندية الدول الأخرى.

وقال مدير التطوير والاستثمار باتحاد الكرة: "الأهلي والزمالك خسرا 600 مليون جنيه في آخر ثماني سنوات بسبب غياب الجماهير عن المباريات".

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وأكمل: "الأهلي والزمالك من التذاكر كانا يحصلان على مبلغ يتراوح من مليون ونصف إلى مليوني ونصف المليون جنيه من إيراد التذاكر في كل مباراة".

وأضاف: "الأندية المصرية تأثرت بغياب الجماهير، ولكن الوضع بالنسبة لنا ليس جديدًا بالنظر لما يحدث حاليًا في كل دول العالم بسبب فيروس كورونا".

واختتم: "الأندية الأوروبية بالتأكيد ستتأثر بشكل كبير بسبب منع الحضور الجماهيري في المباريات في ظل كورونا، وأعتقد أن موسم الانتقالات المقبل سيكون ضعيفًا لضعف الإيرادات".