هل يترشح أبو ريدة لرئاسة "كاف"؟ أحمد مجاهد يرد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن هاني أبو ريدة، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم والأفريقي، لن يترشح على مقعد رئاسة "كاف" في الانتخابات المقبلة.

وأضاف مجاهد، في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" :"أبو ريدة لن يترشح على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة بالكاف، لكن مصر ستقدم مرشح لها".

وتابع :"لا بد من احترام الرئيس الحالي للكاف حتى انتهاء فترته، لكن أبو ريدة ترشحه سيكون على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة باتحاد الكرة المصري".

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وحول مسألة تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في الدوري المصري بداية من الدور الثاني، قال مجاهد: "تطبيق الـ"VAR" ليس إنجازًا لأن الفيفا اعتمده كما تم تطبيقه في العديد من الدوريات".

وأنهى :"اللجنة الخماسية والتي تدير اتحاد الكرة حاليًا جاءت من قبل الاتحاد الدولي بمهام محددة".

عمل أحمد مجاهد كعضو لاتحاد الكرة المصري رفقة هاني أبو ريدة والذي تولى مقعد الرئاسة في الولاية الماضية قبل أن يقرر المجلس بأكمله تقديم الاستقالة عقب خروج المنتخب من كأس الأمم الأفريقية في النسخة الماضية والتي أقيمت بمصر.