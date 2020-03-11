6 تغييرات.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن فايلر قرر إجراء ست تغييرات أمام سموحة؛ حيث سيشهد الجانب الدفاعي ثلاث تغييرات بداية من الدفع بمحمود وحيد بدلاً من التونسي علي معلول والذي يغيب عن القائمة.

فايلر استقر على الدفع بأيمن أشرف بدلاً من ياسر إبراهيم، كما سيكون التغيير الثالث في الجانب الدفاعي من خلال مشاركة محمد هاني بدلاً من أحمد فتحي.

أما الوسط الهجومي، فسيشارك حسين الشحات بدلاً من جونيور أجايي كما سيلعب محمد مجدي "أفشة" بدلاً من محمود متولي، على أن يكون آخر التغييرات من خلال مشاركة أحمد الشيخ، بدلاً من الأنجولي جيرالدو.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4- 2- 3- 1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: أليو بادجي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بـ48 نقطة، بعدما حقق الفريق الأحمر 16 فوزًا، في المقابل يتواجد سموحة في الترتيب السابع برصيد 24 نقطة.