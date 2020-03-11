طوفان الأهلي يسعى لاجتياح حصون سموحة.. ورينيه فايلر يطارد مانويل جوزيه

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة بين الأهلى وسموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتستحوذ مواجهة الأهلى وسموحة على اهتمام المتابعين وجماهير الكرة المصرية خاصة أن الأهلى يبحث عن فوزه رقم 17 على التوالى ببطولة الدورى بالعلامة الكاملة وهو الرقم التاريخى المسجل باسم الفريق الأحمر بقيادة مدربه البرتغالى الأسبق مانويل جوزيه فى موسم 2004 – 2005.

الأهلى حقق 16 انتصاراً على التوالى آخرها الفوز على الزمالك اعتبارياً لعدم حضور الفريق الأبيض.. ويتصدر الفريق الأحمر برصيد 48 نقطة بقيادة مدربه السويسرى رينيه فايلر، ويحتل سموحة بقيادة مدربه حماده صدقى المركز السابع برصيد 24 نقطة.

سموحة هو الفريق الأكثر حصداً للتعادلات بالدورى بالتساوى مع طنطا فى 9 مباريات، ويواجه اليوم حامل اللقب الأكثر فوزاً

فى مباريات الدورى هذا الموسم والأقوى هجوماً بتسجيل 45 هدفاً، والأقوى دفاعاً باستقبال 3 أهداف فقط بينما سجل سموحة 19 هدفاً واستقبل 17 هدفاً.

ويتفوق الأهلى إجمالاً فى تاريخ مواجهاته ضد سموحة خلال 25 مباراة سابقة، فاز خلالها سموحة 3 مرات مع التعادل 6 مرات وفوز الأهلى 16 مرة ولم يهز سموحة شباك الأهلى فى آخر 4 مباريات.

Advertisements

ويدخل الأهلى المباراة متسلحاً بالروح العالية والدفعة المعنوية عقب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقى، ولكن الإجهاد يظل صداعاً فى رأس المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الذى عانى من ضيق الوقت بعد أن عاد من جنوب

إفريقيا أمس الأول الاثنين ومنح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة واستعد بمران خفيف أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلى على تشكيلته التى تضم الحارس محمد الشناوى وأمامه رباعى خط الدفاع رامى ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هانى ومحمود وحيد «على معلول» بينما يقود خط الوسط المالى أليو ديانج وبجواره عمرو السولية وأمامهما محمد مجدى أفشة وفى الهجوم السنغالى أليو بادجى ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

وفى المقابل، يبحث سموحة عن إيقاف انتصارات الأهلى بعدما حاول حماده صدقى مدرب الفريق خلال فترة التوقف وضع بصماته على التشكيلة الزرقاء التى يغيب عنها ناصر ماهر وفوزى الحناوى وصلاح محسن ومحمد عبدالمنعم لوجود بند فى عقودهم يمنعهم من مواجهة فريقهم الأصلى الأهلى.

ومن المرجح أن يعتمد سموحة على تشكيلته التى تضم الحارس الهانى سليمان وأمامه الرباعى رجب نبيل والبوركينى محمد كوفى وشريف رضا وأحمد أبوالفتوح فى خط الدفاع وأحمد حمص والبوركينى يوسف ديوب وإسلام جمال والليبى محمد الترهونى فى خط الوسط وحسام حسن ومحمد طلعت فى خط الهجوم.