رياضة | أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر وفريق أولمبياكوس اليوناني، على الرد حول ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وقال كوكا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش": "كل ما تردد بشأن إصابتي بفيروس كورونا ليس له أي أساس من الصحة".

وأكمل: "رئيس فريقي إيفانجيلوس ماريناكيس أصيب بفيروس كورونا، وسوف يخضع الفريق بالكامل إلى الفحوصات الطبية، خاصة بعد قيامه بزيارتنا خلال الأسبوع الحالي".

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن ضم أحمد حسن كوكا ضمن قائمة المحترفين للفراعنة في معسكر مارس الجاري.