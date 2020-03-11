رياضة | صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول ضد أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول ضد أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض ليفربول اختبارًا صعبًا مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره أتلتيكو مدريد الأسباني في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال أوروبا.
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واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-
حراسة المرمى : أدريان
خط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : فابينهو - فاليندوم - تشامبرلين
خط الهجوم : محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو - ساديو ماني.