رياضة | نجم الزمالك يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، عن مباراة فريقه غدا الخميس، أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، بداعي الإصابة.

ويعاني عبد الغني، من إصابة بشد في العضلة الضامة، والتي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

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وقرر الجهاز الطبي، إراحة اللاعب وعدم التعجل بعودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، وتنفيذ برنامج تأهيلي يضمن عدم تجدد إصابته مرة أخرى.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، ويفصله 17 نقطة عن الأهلي المتصدر.