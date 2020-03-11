رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري ، ومباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

طنطا ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

إنبي ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

الأهلي ضد سموحة، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "إياب دور الـ16"

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

مانشستر سيتي ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

ضمك ضد الهلال، تقام المباراة في تمام الساعة 3:10 مساءًا بتوقيت القاهرة، و4:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و5:10 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الإتفاق ضد الشباب، تقام المباراة في تمام الساعة 5:25 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:25 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:25 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

التعاون ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءًا بتوقيت القاهرة، و6:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الاتحاد ضد الوحدة السعودي، تقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

النصر ضد الرائد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.