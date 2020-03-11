رياضة | الأهلي يصطدم بسموحة في مواجهة نارية بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصطدم بسموحة في مواجهة نارية بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أهلي فايلر يبحث عن رقم أسطوري
يسعى المارد الأحمر لتحقيق فوز تاريخي الليلة على سموحة، حيث يتطلع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لمعادلة رقم مانويل جوزيه الأسطوري بتحقيق 17 انتصار على التوالي في انطلاق المسابقة، حيث يحتل الفريق قمة الدوري برصيد 48 نقطة جمعها من 16 فوز.
سموحة يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية
على الجانب الأخر يلعب فريق سموحة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري، ويحتل الفريق السكندري حاليا المركز السابع برصيد 24 نقطة.
موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
وتنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.