رياضة | أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندية إنجليزية وإيطالية تصارع الأهلي على ضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد المُعار حاليا لصفوف النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء بدأوا الدخول في مفاوضات قوية لضم اللاعب بشكل رسمي.

وتابع شوقي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:"رمضان صبحي لديه عروض من الدوري الإنجليزي والإيطالي والبرتغالي لضمه، وكلها من الدوري الممتاز.

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وأكمل:" النادي الإنجليزي لم يجمع ثمن شرائه لرمضان صبحي بإعارته للأهلي مرتين.

وكان رمضان صبحي قد انتقل لصفوف هدرسفيلد في يوليو 2018 قادمًا من ستوك سيتي الذي هبط لدوري الدرجة الأولى بانجلترا.