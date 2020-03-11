شكرا لقرائتكم إنبي يستضيف بيراميدز باستاد بتروسبورت في الجولة الـ 18 للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف إنبى نظيره بيراميدز مع دقات الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة متوازنة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل السلبى مع الطلائع في اللقاء المقدم من الجولة 19 للمسابقة فيما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل إنبىتحت القيادة الفنية لحلمي طولان المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

Advertisements

وطالب حلمى طولان المدير الفني لانبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لضمان الصعود للمربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لأنبى أمام بيراميدز مكون من : " " محمود جاد ، علي فوزي ، عبد الرحمن عامر ، رامي صبري ، أحمد شكري ، أسامة جلال ، محمد شريف ، محمود قاعود ، حميد ماو ، محمد رزق ، عبد الرحمن عماد ".

في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة خطة الزحف نحو القمة لتصحيح المسار بعد خسارة نقاط عديدة في الدور الأول للمسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام انبى مكون من : "المهدي سليمان ، أحمد توفيق، طارق طه، عبد الله بكري، محمد حمدي ، دونجا، محمود حمادة، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، ولفريد كانون ، جون أنطوي".