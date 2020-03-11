شكرا لقرائتكم الأهلي يستضيف سموحة في معركة كسر الرقم القياسي لجوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على ملعب ستاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء ضيفه سموحة ، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز، بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب افريقي وصعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، عقب الفوز عليه ذهاباً بهدفين نظيفين في القاهرة والتعادل في بريتوريا بنتيجة 1/1، ليثأر الفريق الأحمر لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في النسخة الماضية من البطولة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز السابع عشر توالياً لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم النادي مع الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه، وزيادة فارق النقاط مع الزمالك، والذي يصل حالياً قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، في اطار سعي الفريق لحسم بطولة الدوري العام مبكراً.

ويتجه فايلر لاستبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين من تشكيل الفريق في مواجهة سموحة بسبب الإجهاد، حيث يدرس المدرب السويسري اعفاء على معلول وأحمد فتحي، بالإضافة إلى غياب أجاي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا بسبب الإيقاف فيما مازال موقف محمد الشناوي حارس الفريق غير واضح خاصة بعد شكواه من نزلة برد قوية قبل لقاء صن داونز الأخير ببطولة أفريقيا .

ويستمر غياب رمضان صبحي عن الأهلي أمام سموحة لعدم استعادته للياقته البدنية عقب عودته من إصابة طويلة على مستوى العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة الشهرين ونصف.

وعقد فايلر عدده جلسات مع معاونيه في اطار الاستعداد لمواجهة سموحة ، بعد غلق الجهاز الفنى ملف دورى أبطال أفريقيا وبدأ التركيز فى مباريات الدورى العام والبداية بمباراة سموحة.

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وحرص فايلر على عقد جلسات مطولة مع اللاعبين للتأكيد على ضرورة إغلاق ملف دورى أبطال أفريقيا والعودة من جديد إلى بطولة الدورى العام لاستمرار انطلاقة الفريق.

على الجانب الأخر يسعى حمادة صدقى المدير الفني لسموحه إلى تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المواجهة بعد تحسن عروض الفريق وتحقيق الفوز في لقاء الجولة الأخيرة بالدورى أمام أف سى مصر بهدف مقابل للاشئ أحرزه صلاح محسن المعار من الأهلى للفريق السكندرى لمدة 6 شهور .

وقام حمادة صدقى بإقامة العديد من المباريات الودية لكسر الملل عند اللاعبين خلال الفترة الماضية خاصة وأن الفريق حصل على راحة تقارب الـ30 يوما بعد تأجيل لقائه أمام الزمالك في دور الستة عشر لكأس مصر نظرا لإشتراك الفريق الأبيض بلقائى الترجى التونسى في السوبر الأفريقي والأهلى بالسوبر المحلى ثم الترجى التونسى في مباراتى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا .

ومن المقرر أن يعتمد حمادة صدقى على عناصر الخبرة في تلك المباراة مثل الهانى سليمان في مركز حراسة المرمى ومن امامه رجب نبيل ومحمود عزت كثنائى دفاعى وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى وفى الشق الهجومى سيعتمد على حسام حسن وفوزى الحناوى نظرا لعدم مشاركة ثنائى الأهلى ناصر ماهر وصلاح محسن المعاران للفريق السكندرى حتى نهاية الموسم.