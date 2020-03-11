شكرا لقرائتكم كارتيرون يستقر على إراحة عدد من لاعبي الزمالك خلال لقاء الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسي كارتيرون المديرالفنى للزمالك على إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلال المباريات المقبلة في الدورى والتي تبدأ غدا بمواجهة الاتحاد السكندرى بإستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدورى ، وذلك بعد حالة الإرهاق الشديدة التي سيطرت على بعضهم من كثرة الارتباطات مؤخرا في بطولات السوبرين الافريقى والمحلى ودورى الابطال الافريقى والسفريات المستمرة، ويعد ابرز اللاعبين الذين سيدخلون التدوير لراحتهم من الاجهاد محمد أبو جبل حارس المرمي، ومحمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفي محمد .

وقرر كارتيرون، إقامة معسكر ممتد بداية من اليوم ، لخوض مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها غدا ، ويستمر لحين الانتهاء من مباراة المصرى البورسعيدى، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية، والتى ستقام يوم الأحد المقبل ويدخل المعسكر بالإسكندرية جميع لاعبي الزمالك الجاهزين لخوض المباراتين باستثناء المصابين واللاعبين الذين سيغيبون للإيقاف.

وشهدت تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء انتظم خماسي الفريق أشرف بن شرقي ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد ، في التدريبات الجماعية، بعد خضوعهم لتدريبات تاهيلية بعد العودة من تونس .. بينما واصل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة البرنامج التأهيلي بجمانيزيوم النادى نظرا لغيابهم عن لقاء زعيم الثغر شيكا وجمعة للايقاف وعبد الغنى للإصابة ، في الوقت الذى خصص الجهاز الفني ، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش