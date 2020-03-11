شكرا لقرائتكم موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز في الدوري المصري اليوم الأربعاء 11-3-2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز



يحل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على إنبي اليوم (الأربعاء)،ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المواجهة التى يدخلها الفريقين تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل مواصلة الزحف نحو حصد أحد مراكز المربع الذهبي في نهاية المسابقة.

موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز



تقام مباراة إنبى ضد بيراميدز في الخامسة عصر اليوم ،الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في مواجهة متوازنة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل السلبى مع الطلائع في اللقاء المقدم من الجولة 19 للمسابقة ، فيما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز

وطالب حلمى طولان المدير الفني لانبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لضمان الصعود للمربع الذهبى، حيث يحتل الفريق البترولي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

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موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز



على الجانب الآخر،أغلق بيراميدز صفحة بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت عقب نهاية مباراته مع زاناكو الزامبى فى إياب دور الثمانية للبطولة والتى أقيمت على ستاد الدفاع الجوى، من أجل عيون مباراة إنبي.

موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز



ويسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة خطة الزحف نحو القمة لتصحيح المسار بعد خسارة نقاط عديدة في الدور الأول للمسابقة.

يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.