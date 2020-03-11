لاتفوتك .. موعد مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري اليوم

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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره سموحة اليوم في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري، وهي المباراة التي يخوضها الفريق الأحمر بمعنويات مرتفعه، بعدما تأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقيا بعد أن حقق الفوز بنتيجة 3/1 في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



وتقام مباراة الأهلي ضد سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في أول ظهور محلى للفريق بالدور الثاني عقب تخطى عقبة صن داونز.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



ويسعي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى استكمال مشواره بنجاح في الدوري المصري حيث لم يخسر المارد الأحمر أو يتعادل في أي لقاء حتي الان، وحقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها ليتربع علي عرش القمة وفي رصيده 48 نقطة.

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موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



يغيب عن الأهلي في مباراة سموحة الثلاثي أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا" وياسر إبراهيم للإيقاف على خلفية العقوبة الواقعة عليهم بعد أحداث مباراة الزمالك في السوبر المحلي، وأيضاً رمضان صبحي لعدم اكتمال شفائه،بينما يستعيد في المباراة جهود لاعبه محمد مجدي قفشة الذي عاني من الآم في العضلة الخلفية منعته من المشاركة في لقاء صن داونز.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



يحتل الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة، محققاً العلامة الكاملة من 17 مباراة دون خسارة، وسجل لاعبو الفريق الأحمر 45 هدفاً، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك القلعة الحمراء ثلاثة أهداف فقط جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



فى المقابل، يسعى سموحة صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة في إيقاف انتصارات الأهلي المتتالية بتحقيق نتيجة التعادل أمامه علي اقل تقدير، حيث يعول حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري كثيراً على خبرات بعض لاعبيه للظهور بمستوي قوي ونتيجة إيجابية أمام الأهلي للقفز خطوة للأمام فى جدول ترتيب المسابقة.