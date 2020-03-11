شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعد وصول الدفعة الثانية من ملابس المنتخبات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد اتحاد الكرة بالتنسيق مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، شهر مايو المقبل موعدا لوصول الدفعة الثانية من ملابس المنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الأوليمبي الذي سيظهر بها في أولمبياد طوكيو 2020 ..ويتسلم الاتحاد المصري في أواخر أغسطس المقبل التصميم الجديد الذي خصصته الشركة العالمية لزي المنتخبات المصرية والذي سيتم الكشف عنه في مؤتمر يسبق التسليم.. ومن المقرر أن يتم توقيع العقد بين الطرفين في مؤتمر يقام خصيصا بهذه المناسبة خلال إبريل المقبل.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تسليم حكام مسابقة الدوري الممتاز أطقم ملابس جديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل تزامنا مع تطبيق تقنية V A R في الملاعب المصرية.

يأتي ذلك في أعقاب رحلة عمل قام بها محمد فضل عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد إلى ألمانيا بتكليف من اللجنة للاتفاق على بنود التعاقد مع شركة العالمية للملابس الرياضية ، حيث عقد عدة جلسات مع المسئولين بالشركة أسفرت عن عن الآتي:

Advertisements

تسليم الاتحاد المصري أطقم 300 حكم ( 900 طقم ) بتصميم جديد وسعر مخفض علي ان يتم إرسالها بدايةالشهر المقبل ، إضافة إلى أطقم 100 حكم مجانا جلبها معه بالفعل عضو اللجنة.

كما تسلم عضو اللجنة أيضا من الشركة عدد ألف كرة مجانية وجاري إنهاء إجراءات تسلمها من الجمارك ليبدأ توزيعها على أندية الدوري الممتاز بواقع 25 كرة لكل منها ، فيما يتم توزيع 25 أخرى لكل ناد في بداية الشهر القادم ليكون نصيب كل منها 50 كرة لاستكمال الموسم الحالي ضمن خطوة توحيد الكرة التي تلعب بها مباريات الدوري.

و تضمن الاتفاق أن تسلم الشركة العالمية الاتحاد المصري في شهر يونيو المقبل ثلاثة آلاف كرة مصممة خصيصا للدوري المصري فقط بألوان وتصميم الهوية المصرية، على أن يحصل الاتحاد المصري على حقه القانوني في بيع أي عدد منها.