تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء الناري المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 05:00 ـ إنبي VS بيراميدز ـ القناة الناقلة:أون تايم سبورتس 1. 07:30 ـ طنطا VS وادي دجلة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2. Advertisements 07:00 ـ الأهلي VS سموحة ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1. دوري أبطال أوروبا 10:00 ـ ليفربول VS أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 10:00 ـ باريس سان جيرمان VS بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1 HD الدوري الإنجليزي 09:30 ـ مانشستر سيتي VS آرسنال ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD

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