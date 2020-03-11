تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

قررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال "كإجراء احترازي" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وهذه هل أول مباراة تلغى في الدوري الإنجليزي بسبب المخاوف من تفشي كورونا.

وقالت الرابطة إن القرار جاء في أعقاب الإعلان يوم الثلاثاء عن إصابة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نتونجهام فورست، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، ونادي أولمبياكوس اليوناني، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وذكرت الرابطة في بيان "قبل 13 يوما، لعب فريق أولمبياكوس أمام نادي أرسنال على ستاد الإمارات في الدوري الأوروبي، والتقى السيد ماريناكيس مع العديد من لاعبي ومسؤولي نادي أرسنال".

وأضافت الرابطة "وللالتزام بالنصيحة الطبية، قرر ناديا أرسنال ومانشستر سيتي أنه من الضروري تأجيل مباراتهما التي كانت مقررة مساء اليوم الأربعاء، لتقييم الوضع بشكل كامل".

وكانت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا قد أعلنت أول أمس الاثنين إنها لا ترى أي مبرر لإلغاء أو تأجيل الأحداث الرياضية في هذه المرحلة.