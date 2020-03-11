رياضة | برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه نادي برشلونة لبيع لاعبه الدولي الكرواتي ايفان راكتيتش، والذي كان على وشك المغادرة في الصيف الماضي، وذلك حسب ما أوضحت تقارير إعلامية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من برشلونة، أن راكتيتش يرغب في الرحيل عن الفريق الكتالوني بسبب قلة مشاركته.

وكان راكتيتش قد صرح مؤخرًا أنه يريد اللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، في تلميح إلى رغبته بالرحيل إلى إيطاليا.

ويدرس برشلونة إجراء مفاوضات مع يوفنتوس من أجل إبرام صفقة تبادلية، والحصول على خدمات البرازيلي دوجلاس كوستا مقابل راكتيتش.