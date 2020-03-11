شكرا لقرائتكم كارتيرون يبدأ ترتيب أوراق دعم الزمالك في 4 مراكز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول ، ترتيب الأوراق بشان التدعيمات للموسم المقبل ، حيث طلب تدعيم 4 مراكز في صفوف الفريق يوجد فيها لاعبين مميزين ولكن الامر يحتاج دعم في ظل ضغط المباريات والمراكز هي الظهيرين الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح .

فسر كارتيرون طلباته أن مركز المدافع الأيمن يعاني من وجود حازم امام فقط مع قلة خبرة احمد عيد ولابد من التعاقد مع ظهير أيمن لان دفع الجهاز الفني بحازم امام في عدة مباريات بمسكنات لعدم اكتمال شفاءه ولغياب البديل، ونفس الامر ينطبق علي مركز الظهير الأيسر الذي يوجد به محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة والثنائي يعانيان من إصابات علي مدار الموسم، كما طلب كارتيرون تدعيم مركز المهاجم الصريح ومركز قلب الدفاع خاصة ان مركز المدافع يضم كل من محمود علاء والونش وعبد الغني وعبد السلام.

من ناحية أخرى قرر كارتيرون، إقامة معسكر ممتد بداية من اليوم ، لخوض مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها غدا ، ويستمر لحين الانتهاء من مباراة المصرى البورسعيدى، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية، والتى ستقام يوم الأحد المقبل ، ويدخل المعسكر بالإسكندرية جميع لاعبي الزمالك الجاهزين لخوض المباراتين باستثناء المصابين واللاعبين الذين سيغيبون للإيقاف.

وشهدت تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء انتظم خماسي الفريق أشرف بن شرقي ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد ، في التدريبات الجماعية، بعد خضوعهم لتدريبات تاهيلية بعد العودة من تونس .. بينما واصل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة البرنامج التأهيلي بجمانيزيوم النادى نظرا لغيابهم عن لقاء زعيم الثغر شيكا وجمعة للايقاف وعبد الغنى للإصابة ، في الوقت الذى خصص الجهاز الفني ، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش.