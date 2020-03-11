رغم غياب الجماهير..قصة المشجع الوحيد في مدرجات ملعب «ميستايا»!

شهدت مباراة فالنسيا أمام أتلانتا، مساء الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب "ميستايا" معقل "الخفافيش" في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موقفا طريفا.

وقبل انطلاق المباراة، وفي مدرجات ظهرت خاوية على عروشها بملعب الخفافيش فيما عدا مقعد واحد ظهر فيه تمثال لمشجع من كبار مشجعي فالنسيا، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع حضور الجماهير لعدد من المباريات في بطولات الأندية الأوروبية.

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"فيسينتي أباريسيو" أحد كبار المشجعين لنادي فالنسيا، والذي اعتاد على حضور جميع مباريات "الخفافيش" على ملعب "ميستايا"، من خلال شراء التذكرة الموسمية التي تسمح له بحضور كافة المباريات على أرضية ميدان ناديه.

واعتاد "أباريسيو" على حجز المقعد رقم 164 في الصف رقم 15 في ملعب "ميستايا"، طيلة 30 عاماً والذي لم يتخل عنه طوال فترة تشجيعه لنادي فالنسيا,حتى بعد إصابته بالعمى.

وبعد وفاته قررت إدارة نادي فالنسيا تكريمه وصنعت له تمثال من البرونز، وتم وضعه في مقعده المعتاد في ملعب "ميستايا"، ليواصل فيسينتي أباريسيو حضور مباريات "الخفافيش" رغما عن فيروس كورونا.