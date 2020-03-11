موجز الرياضة | "هيئة الأرصاد" تطالب بتأجيل مباريات الخميس و تحذر:الأجواء ستكون صعبة جدًا..واشتباه بإصابة "كيليان مبابي" بفيروس كورونا..تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال خوفًا من "كورونا"

إعداد -رضا علي

"هيئة الأرصاد" تحذر : طقس الخميس سيؤثر على إقامة المباريات و الأجواء ستكون صعبة جدًا

اكد الدكتور "محمود شاهين" مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس يوم الخميس المقبل سيؤثر على إقامة المباريات في ذلك اليوم.

وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" : الأجواء شديدة الأمطار ورياح شديدة وستؤثر على أداء المباريات يوم الخميس,ولكن تأجيل المباريات يوم الخميس يعود لاتحاد الكرة

وأضاف : الأجواء في أوروبا عندما تكون هكذا تؤجل بعض المباريات، الأجواء عندنا ستكون صعبة جدًا جدًا

ومن المقرر أن تقام يوم الخميس 4 مباريات في بطولة الدوري،أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري رابط الخبر

خوفًا من "كورونا".. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

أعلن نادي "مانشستر سيتي" عن تأجيل مبارته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بعدما تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك "أولمبياكوس" اليوناني، "إيفانغيلوس ماريناكيس"، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتابع "النادي" في بيان له : قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19.

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وأمس الثلاثاء أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنجهام فورست الإنجليزي، المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا. رابط الخبر

اشتباه بإصابة "كيليان مبابي" بفيروس كورونا

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هناك اشتباهًا في إصابة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا.

وأعلنت "ليكيب" أن اللاعب "كيليان مبابي" لم يتدرب خلال اليومين الماضيين،بعد تعرضه لنزلة برد ويخضع لاختبار يوضح مدى إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن نتيجة الاختبار سيتم إعلانها مساء اليوم الثلاثاء، أو صباح الغد على أقصى تقدير ,وأن النتائج الأولية للاختبار تميل لتأكيد التشخيص الأول، بأن مبابي يعاني من ذبحة صدرية فقط. رابط الخبر

رسميا...اتحاد الكرة يعلن إقامة مباريات الدورى بدون جمهور بسبب "كورونا"

أكد الدكتور "محمد فوزي"، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، استمرار إقامة الفعاليات الرياضية في مصر ولكن بدون جماهير، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتعليق الفعاليات والاحتفالات التي بها تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وتابع "فوزي" خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة" : أصدر قرارات أهمها استمرار الفعاليات والأحداث الرياضية بدون جماهير في كل الألعاب الرياضية المختلفة، مشيرا إلى أن البعض فسر البيان بشكل خاطئ؛ لإثارة الشائعات. رابط الخبر