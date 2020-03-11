شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يدرس إجراء تغييرات تكتيكية فى تشكيل المصرى أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إجراء بعض التغييرات التكتيكية في تشكيلة الفريق أمام الحدود فى المباراة المقررة بينهما باستاد السويس فى الجولة الثامنة عشرة للدورى غدًا.

ويفكر طارق العشرى فى الدفع بأحمد عادل ميسى في منطقة المناورات بعد ظهوره بمستوى جيد في لقاء نهضة بركان بالكونفدرالية بالإضافة للدفع باوستن أوموتو كمهاجم صريح بدلاً من الفلسطيني محمود وادى، في الوقت الذى ما زال مركز حراسة المرمى يمثل صداعا في رأس طارق العشرى نظرًا للمستوى السيئ الذى ظهر عليه أحمد عبد الفتاح الحارس الأساسى الحالي للفريق بعد إصابة أحمد مسعود.

كان أحمد عبد الفتاح قد تسبب في إحراز الثلاثة أهداف التي منى بها فريقه في لقائى نهضة بركان وهو ما تسبب في خروج الفريق من الكونفدرالية.

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في الوقت نفسه وضع الجهاز الفني للمصرى برنامجًا تدريبيًا خاصًا لكل من إيزى إيميكا البعيد عن المشاركة مع الفريق منذ فترة لإكسابهم حساسية المباريات للاعتماد عليهم في ظل ضغط المباريات التي سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وتقدم مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية باستقالة جماعية لعادل الغضبان محافظ بورسعيد بعد الهجوم الذى تعرضوا له من جماهير المدينة الباسلة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها عقب خروج الفريق أمام نهضة بركان المغربى من دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب مجلس المصرى البورسعيدى، فى بيان له، استياءه الشديد تجاه الهجوم العنيف الذى تعرض له من قبل الجماهير فى ظل قناعاته الكاملة بأنه لم يقصر مع الفريق فى أى شىء، ونجح خلال الفترة الماضية فى توفير كل عوامل الدعم والمساندة للفريق لتقديم النتائج الجيدة.