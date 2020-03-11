شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعيد ترتيب أوراق الزمالك قبل مواجهة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، ترتيب الأوراق بشأن التدعيمات للموسم المقبل، حيث طلب تدعيم 4 مراكز في صفوف الفريق، ويوجد فيها لاعبون مميزون ولكن الأمر يحتاج دعم في ظل ضغط المباريات، والمراكز هي الظهيران الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح .

فسر كارتيرون طلباته أن مركز المدافع الأيمن يعاني من وجود حازم إمام فقط مع قلة خبرة أحمد عيد ولابد من التعاقد مع ظهير أيمن لأن دفع الجهاز الفني بحازم إمام في عدة مباريات بمسكنات لعدم اكتمال شفائه ولغياب البديل، ونفس الأمر ينطبق علي مركز الظهير الأيسر الذي يوجد به محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة والثنائي يعانيان من إصابات علي مدار الموسم، كما طلب كارتيرون تدعيم مركز المهاجم الصريح ومركز قلب الدفاع خاصة أن مركز المدافع يضم كلاً من محمود علاء والونش وعبد الغني وعبد السلام.

من ناحية أخرى قرر كارتيرون، إقامة معسكر ممتد بداية من اليوم، لخوض مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها غدًا، ويستمر لحين الانتهاء من مباراة المصرى البورسعيدى، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشرة من المسابقة المحلية، والتى ستقام يوم الأحد المقبل، ويدخل المعسكر بالإسكندرية جميع لاعبي الزمالك الجاهزين لخوض المباراتين باستثناء المصابين واللاعبين الذين سيغيبون للإيقاف.

وشهدت تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء انتظم خماسي الفريق أشرف بن شرقي ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد، في التدريبات الجماعية، بعد خضوعهم لتدريبات تأهيلية بعد العودة من تونس .. بينما واصل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة البرنامج التأهيلي بجمانيزيوم النادى نظرًا لغيابهم عن لقاء زعيم الثغر شيكا وجمعة للإيقاف وعبد الغنى للإصابة، في الوقت الذى خصص الجهاز الفني، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش.