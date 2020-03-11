شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء ضيفه سموحة، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب أفريقي وصعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين في القاهرة والتعادل في بريتوريا بنتيجة 1/1، ليثأر الفريق الأحمر لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في النسخة الماضية من البطولة.

نرصد في التقرير التالى أهم 5 معلومات عن مباراة الأهلي وسموحة الليلة:

1-

موعد مباراة الأهلى وسموحة

تقام مباراة الأهلي وسموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء 11 / 3 / 2020 على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام.

2 -

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسموحة اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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3 -

موقف الأهلي في الدوري قبل لقاء سموحة الليلة

يعتلى الأهلى صدارة ترتيب الدورى منفردًا بتحقيق العلامة الكاملة برصيد 42 نقطة من 16 مباراة حيث لم يفقد أي نقطة، أحرز لاعبوه 45 هدفًا ومنى مرماه بـ3 أهداف فقط.

4 –

موقف سموحة في الدورى قبل مواجهة الأهلى

يحتل سموحة المركز السابع بجدول الدورى برصيد 24 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق بالدورى فاز 5 وتعادل في 9 وخسر في 3، أحرز لاعبوه 19 هدفًا ومنى مرماه بـ17 هدفًا

5 –

طموح فايلر قبل مباراة سموحة

يطمح السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى إلى كسر رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر في مرات عدد الفوز مع الفريق الأحمر بالدورى المصرى، بالإضافة للابتعاد أكثر وأكثر بصدارة الترتيب عن أقرب المنافسين.