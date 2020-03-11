بث مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة باريس سان جيرمان فريق بوروسيا دورتموند في أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق المغربي “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بارك دي برانس”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”.

يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الأول، بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

ويدخل الفريق الباريسي المباراة وعينه على تحقيق الفوز بهدف نظيف، لتعويض خسارة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، من أجل ضمان الصعود إلى دور ربع النهائي.

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وسيغيب عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية “كيليان مبابي“، بسبب الإشتباه في أصابته بفيروس كورونا بينما ترجح بعض الصحف أن ما يُعاني منه اللاعب هو مرض انفلونزا.

في المقابل يدخل بوروسيا دورتموند الفريق الضيف المباراة، بمعنويات عالية بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وسيسعى الجراد الأصفر في مباراة الليلة إلى الخروج بالتعادل او الفوز بأي نتيجة لتأكيد تفوقه على باريس سان جيرمان، لقطع تذكرة العبور إلى الدور الموالي.

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