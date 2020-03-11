بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة أون تايم سبورت بتعليق “مؤمن حسن”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “القاهرة الدولي”، بإدارة من الحكم المصري “محمد عادل”.

يستضيف الأهلي فريق سموحة في مباراة مثيرة على “ستاد القاهرة الدولي“، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

وسيسعى “نادي القرن” إلى تحقيق الفوز على “سموحة” لمواصلة نتائجه الرائعة على مستوى بطولة الدوري، حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة او التعادل في المسابقة حتى الآن.

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ويحتل الأهلي قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ48 نقطة جمعها من 16 مباراة، وسجل 45 هدف كأقوي خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكة 3 مرات فقط كأقوي خط دفاع.

على الجانب الآخر يتطلع سموحة الفريق الضيف، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، ولما لا تحقيق المفاجئة وإلحاق الهزيمة الأولى بالمارد الأحمر هذا الموسم.

ويقبع الفريق الأزرق في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مناسبات وتعادل في 9 وخسر 3 مرات.

وتاريخيًا تواجه الفريقان فى 19 مباراة في الدوري المصري، كانت الغلبة فيهم للفريق الأحمر، حيث تمكن من تحقيق الفوز فى 11 مناسبة، وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات، بينما حقق سموحة الفوز فى مباراتين فقط.

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