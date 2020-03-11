بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال وضمك في أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 لحساب الجولة الـ22 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1، ستنطلق في تمام الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش، 16:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت السعودية، على “استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز” بمدينة أبها.

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على فريق ضمك، على ملعب “الأمير سلطان بن عبد العزيز”، في افتتاح الجولة الـ22 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

يدخل الهلال المباراة فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، موسعاً الفارق كثيرًا مع الوصيف “النصر” بعد استغلال تعثر العالمي أمام الفيصلي بصورة مفاجئة بالجولة الماضية، ليصبح الفارق بينهما 8 نقاط ويقترب الهلال من إعادة اللقب إلى خزائنه مجددًا.

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كتيبة الموج الأزرق بقيادة المدرب “رازفان لوشيسكو” تظهر بصورة أكثر من رائعة ولم يستطع أحد أن يتغلب عليها طوال 2020 سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الآسيوي، مما يُصعب كثيرًا من مهمة أصحاب الديار الذين يصارعون الهبوط إلى الدرجة الثانية.

بينما فريق ضمك رغم تقديمه مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة وتحديدًا في آخر جولتين وخسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة إلا أنه يعيش أوضاعًا غير جيدة من ناحية ترتيبه في سلم جدول المسابقة، حيث يحتل المركز ما قبل الأخير في المرتبة الـ 15 بـرصيد 17 نقطة.

ويتطلع الفريق بقيادة مدربه الجزائري “نور الدين بن زكري” للفوز وخطف النقاط الثلاث، والمحافظة على حظوظه في البقاء موسمًا ثانيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة من الدوري وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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