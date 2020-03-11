رياضة | الكشف عن موقف كورتوا ومارسيلو من مباراة إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف كورتوا ومارسيلو من مباراة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي فريق ريال مدريد نظيره ايبار يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 28من الدوري الإسباني الممتاز.

وكشف نادي ريال مدريد، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إصابة الثنائي تيبو كورتوا ومارسيلو، التي تعرضا لها خلال خسارة الفريق أمام ريال بيتيس في الليجا.

وكتب ريال مدريد في بيانه الرسمي حول إصابة مارسيلو:" بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مارسيلو، تبين أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين لساقه اليسرى ".

بينما أوضح النادي حول إصابة تيبو كورتوا:" بعد الفحوصات الطبية التي خض لها الحارس تيبو كورتوا، تبين أن الحارس يعاني من إصابة في العضلة الضامة لساقه اليسرى ".وتجدر الإشارة إلى أن النادي الملكي لم يكشف عن مدة غياب الثنائي، ولكن وفقاً للعديد من التقارير فإن كورتوا ومارسيلو سوف يغيبان عن مواجهة إيبار يوم الجمعة، بالإضافة إلى مواجهة مانشستر سيتي