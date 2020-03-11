رياضة | كل ماتريد معرفته عن مباراة الهلال ضد ضمك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ماتريد معرفته عن مباراة الهلال ضد ضمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الهلال ومضيفه ضمك، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود، في ختام الجولة الحادي والعشرون.

وعلى الجانب الأخر تلقى ضمك هزيمة قاسية أمام نظيره الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.

ترتيب الفريقين:-

ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، حصدهم من 21 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 5 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 50 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يتواجد ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة ضمك:-

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - جانج هيون سو - محمد البريك - علي البليهي

خط الوسط: جوستافو كويار - سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: سيباستيان جيوفينكو - كارلوس إدواردو - سالم الدوسري

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

التشكيل المتوقع لضمك في مواجهة الهلال:-

حراسة المرمى: شمس الدين رحماني

خط الدفاع: باباكار سار - جورجي فيليبي - حمد الجيزاني - ماجد هزازي

خط الوسط: محمد أبو سبعان - سامي النعجي

خط الوسط الهجومي: زكريا حدراف - عبد الوهاب جعفر - زيزينهو

خج الهجوم: إيمليانو زيلايا.