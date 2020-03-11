رياضة | كل ما تريد معرفته عن لقاء الإتحاد والوحدة بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن لقاء الإتحاد والوحدة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة مساء اليوم الأربعاء 11 مارس، مواجهة الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ،بين نادي الإتحاد وضيفه الوحدة.

ويسعى نادي الإتحاد في خطف النقاط الثلاث والإبتعاد عن مراكز المؤخرة في البطولة.

بينما يطمح نادي الوحدة في الفوز، والمحافظة على تواجد الفريق رفقة رباعي الصدارة.

ترتيب الإتحاد والوحدة

يحتل نادي الإتحاد المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة من 21 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وهُزم في 10 وتعادل في 5 لقاءات، له 29 هدف وعليه 31 هدف.

بينما يتواجد نادي الوحدة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وخسر 9 لقاءات ولم يتعادل، له 33 هدفاً وعليه 27 هدفاً.

موعد مباراة الإتحاد والوحدة

تنطلق المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وقطر، العاشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي ودبي، السابعة إلا ربع بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، السادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة الإتحاد والوحدة

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من المتوقع أن يبدأ فابيو كاريلي للمدير الفني للإتحاد بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حمدان الشمراني - برونو أوفيني - منصور الحربي.

خط الوسط: رومارينيو - لياندرو جيل - عبد الله المالك.

خط الهجوم: أنيس البدري - ويلفريد بوني - عبد الرحمن العبود.

بينما من المقرر أن يبدأ دانيال كارينو المدير الفني للوحدة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عبد الله الجداني.

خط الدفاع: حمد الجيزاني - ريناتو تشافيز - ألبرتو بوتيا - فواز الصغور.

خط الوسط: وليد باخشوين - محمد القرني - مشاري القحطاني.

خط الهجوم: كريج جودوين - لويزينهو - يوسف نيكاتيه.