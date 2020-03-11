رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء 11 مارس 2020 مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.

ويخوض الأهلي مباراته ضد سموحة وسط معنويات مرتفعة للاعبيه بعد حسم التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تفوق علي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيا بنتيجة 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بالبطولة.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق سموحة وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة الابتعاد بالصدارة عن ملاحقيه والاقتراب من حسم لقب الدوري الممتاز بالموسم الحالي.

- ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز:

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة جمعها من 16 انتصارًا متتاليًا حيث لم يخسر الفريق أو يتعادل في أي مباراة، بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة، من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.

- موعد مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم الأربعاء:

تقام مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم الأربعاء 11 – 3 – 2020 على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 8:30 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 9:30 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 5:30 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

- التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم:

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أيمن أشرف ، محمود متولي ، أحمد فتحي ورامي ربيعة.

خط الوسط : أليو ديانج ، عمرو السولية ، جونيور أجايي، وليد سليمان، ومحمد أفشة.

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خط الهجوم : أليو بادجي.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا، رجب نبيل، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أحمد حمص، ديريك نسيبامبي، يوسف ديوب، إيمومو.

خط الهجوم: حسام حسن، محمد طلعت .

- تاريخ مواجهات الفريقين:

تحمل مواجهة اليوم رقم 23 بين الأهلي وسموحة، حيث سبق والتقي الفريقين في 22 مباراة، حقق المارد الأحمر 13 انتصارًا، مقابل 3 انتصارات للفريق السكندري، وتعادل الفريقين في 6 مباريات.

سجل لاعبو الأهلي 34 هدفًا في شباك سموحة، واستقبلت شباكه 17 هدفًا، ويتصدر عبد الله السعيد نجم الأحمر السابق وبيراميدز الحالي قائمة هدافي مباريات الفريقين وسجل 8 أهداف.

- القنوات الناقلة لمباراة اليوم:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز مساء اليوم الأربعاء عبر قناة ON TIME SPORTS بعد دمج قناتي أون سبورت وتايم سبورت معاً، وذلك عبر تردد 10853 أفقي بجودة HD، كما يمكن متابعة المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري، ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر للمباراة المرتقبة.

