شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل لقاء مانشيستر سيتي وأرسنال بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر تأجيل مباراة فريقي مانشيستر سيتي الإنجليزي، وأرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، حيث كان مقررًا لها، اليوم الأربعاء.

وقال سيتي في بيان: «تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال. قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19».

وأمس الثلاثاء أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنجهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا. وحل الفريق اليوناني ضيفا على أرسنال يوم الخميس الماضي في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي.