شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب كورونا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأربعاء 11 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 تأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر سيتي في بيان "تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه أرسنال. Advertisements وأضاف "قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في أرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19". والثلاثاء، أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنجهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا. وحل الفريق اليوناني ضيفا على أرسنال، الخميس الماضي، في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي.

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