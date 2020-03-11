شكرا لقرائتكم طنطا يستدرج وادي دجلة في عقر داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف طنطا نظيره وادى دجلة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة الهروب من الهبوط في ظل الموقف المتأزم للفريقين في جدول المسابقة بعد نهاية الدور الأول.

وشهد أخر ظهور لطنطا تحت قيادة أيمن المزين في مسابقة الدوري تعادلا سلبياً مع إنبى فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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ويسعى أيمن المزين المدير الفني لطنطا لخطف النقاط الثلاث لإنهاء دوامة التعادلات التي تطارد فريقه وجعلته أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل برصيد 9 مباريات بالتساوى مع سموحة وذلك لتفادى شبح الهبوط للقسم الثانى ،ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام وادى دجلة مكون من : " علي فرج ، أحمد سالم، سليمان عبدربه، محمود مسعود، إيهاب سمير ، حسام غالي، محمد أسعد، حسن فيصل ، أحمد أوكا، أحمد فهمي، محمد جدو".

فيما تعد مباراة اليوم الظهور الأول لليونانى نيكوديموس بابافاسيليو مديراً فنياً لوادى دجلة عقب توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس الذى رحل عن النادى بسبب تراجع النتائج في الدور الأول للمسابقة ويسعى المدرب الجديد لإنتشال دجلة من عثراته بداية من مواجهة طنطا ، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام طنطا مكون من : "محمد عبد المنصف - رجب عمران – خالد رضا – عبدالله محمود – مروان حمدي إيزهاكو يعقوبو - محمد عبد العاطي – حسام عرفات - عبد الكبير الوادي– بوزاس فاسيليوس – بيكاهم".