شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. كل ما تريد معرفته عن اللقاء في 5 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على ملعب ستاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء ضيفه سموحة ، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز، بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب افريقي وصعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، عقب الفوز عليه ذهاباً بهدفين نظيفين في القاهرة والتعادل في بريتوريا بنتيجة 1/1، ليثأر الفريق الأحمر لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في النسخة الماضية من البطولة.

نرصد في التقرير التالى أهم 5 معلومات عن مباراة الاهلي وسموحه الليلة :-

1- موعد مباراة الأهلى وسموحه



تقام مباراة الاهلي وسموحه في السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء الموافق 11 / 3 / 2020 على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري العام.

2 - القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسموحه



تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلي وسموحه اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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3 - موقف الاهلي في الدوري قبل لقاء سموحه الليلة



يعتلى الأهلى صدارة ترتيب الدورى منفردا بتحقيق العلامة الكاملة برصيد 42 نقطة من 16 مباراة حيث لم يفقد أي نقطة ، أحرز لاعبوه 45 هدفا ومنى مرماه بـ3 أهداف فقط .

4 – موقف سموحه في الدورى قبل مواجهة الأهلى



يحتل سموحه المركز السابع بجدول الدورى برصيد 24 نقطة من 17 مباراة خاضهم الفريق بالدورى فاز 5 وتعادل في 9 وخسر في 3 ، أحرز لاعبوه 19 هدفا ومنى مرماه بـ17 هدفا

5 – طموح فايلر قبل مباراة سموحه



يطمح السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى إلى كسر رقم مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر في مرات عدد الفوز مع الفريق الأحمر بالدورى المصرى ، بالإضافة للإبتعاد اكثر واكثر بصدارة الترتيب عن أقرب المنافسين .