شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة حرس الحدود غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق المصري البورسعيدي استعدادته اليوم لمواجهة حرس الحدود غدا في الجولة الثامنة عشر للدورى بإستاد السويس على أن يدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق القريبة بالعين السخنة .

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وتقدم مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية باستقالة جماعية لعادل الغضبان محافظ بورسعيد بعد الهجوم الذى تعرضوا له من جماهير المدينة الباسلة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها عقب خروج الفريق أمام نهضة بركان المغربى من دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية.

وأعرب مجلس المصرى البورسعيدى، فى بيان له، استياءه الشديد تجاه الهجوم العنيف الذى تعرض له من قبل الجماهير فى ظل قناعاته الكاملة بأنه لم يقصر مع الفريق فى أى شىء، ونجح خلال الفترة الماضية فى توفير كل عوامل الدعم والمساندة للفريق لتقديم النتائج الجيدة.