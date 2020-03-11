اشتباه بإصابة "كيليان مبابي" بفيروس كورونا

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هناك اشتباهًا في إصابة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بفيروس كورونا. وأعلنت "ليكيب" أن اللاعب "كيليان مبابي" لم يتدرب خلال اليومين الماضيين،بعد تعرضه لنزلة برد ويخضع لاختبار يوضح مدى إصابته بفيروس كورونا. Advertisements وأكدت الصحيفة أن نتيجة الاختبار سيتم إعلانها مساء اليوم الثلاثاء، أو صباح الغد على أقصى تقدير ,وأن النتائج الأولية للاختبار تميل لتأكيد التشخيص الأول، بأن مبابي يعاني من ذبحة صدرية فقط.

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