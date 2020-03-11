اكد الدكتور "محمود شاهين" مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس يوم الخميس المقبل سيؤثر على إقامة المباريات في ذلك اليوم.
وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" : الأجواء شديدة الأمطار ورياح شديدة وستؤثر على أداء المباريات يوم الخميس,ولكن تأجيل المباريات يوم الخميس يعود لاتحاد الكرة
وأضاف : الأجواء في أوروبا عندما تكون هكذا تؤجل بعض المباريات، الأجواء عندنا ستكون صعبة جدًا جدًا
ومن المقرر أن تقام يوم الخميس 4 مباريات في بطولة الدوري،أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة الأرصاد" تحذر : طقس الخميس سيؤثر على إقامة المباريات و الأجواء ستكون صعبة جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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