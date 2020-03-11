شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يشرح كيفية "تحصين" لاعبيه من الإغراءات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن مسألة تجديد عقود بعض اللاعبين، لتحصينهم من الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وأكد عضو المقاولون في تصريحات خاصة، أن أي لاعب في ذئاب الجبل لا تقل مدة عقده مع الفريق عن سنتين ولكن تزيد على ذلك، دون أن تتضمن تلك العقود شروطًا جزائية، وهو ما يحافظ على قوام الفريق في الوقت الحالي.

وأضاف عادل: "أخبرت اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدور الأول وطالبتهم بأن ينسوا أنهم حققوا إنجازًا وعليهم البدء من جديد وبنفس الحماس من أجل مواصلة حصد النقاط فى الدورى العام".

وتابع عضو مجلس المقاولون، جميع المباريات المقبلة سنتعامل معها على أنها مباريات كؤوس، لأننا لا نريد التفريط فى المركز الثانى بالجدول ووصافة البطولة، من أجل المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.

وأنهى المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، الدور الأول من الدوري، في المركز الثانى بجدول المسابقة برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 48 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

كما نجح المقاولون العرب في التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، بعد التغلب على النادي المصري في مباراة دور الـ 16 برباعية نظيفة، ويسعى ذئاب الجبل إلى مواصلة النتائج الإيجابية لضمان البقاء في وصافة جدول المسابقة من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.