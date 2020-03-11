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المقاولون يرفض الراحة قبل مواجهة سموحة في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين 16 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

 

ورفض عماد النحاس منح اللاعبين راحة سلبية عقب التعادل الذي حققه الفريق أمس أمام طلائع الجيش بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الايجيبشن ليج.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 48 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

 

يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

 

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

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