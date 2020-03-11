شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يستغل استبعاده للإصابة من مواجهة سموحة ويزور الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الأنجولى جيرالدو مهاجم النادى الأهلى، استبعاده من قائمة القلعة الحمراء لمواجهة سموحة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 18 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، وقام بزيارة الأهرامات وركوب الجمال.

ونشر جيرالدو، عبر استورى حسابه على انستجرام، صورتين له خلال زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، الأولى ظهر ساحبا الجمل خلفه، والثانية أمام أحد أهرامات المنطقة الأثرية.

وأجرى جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، أشعة فى القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب إفريقيا، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر، بعد تعرضه لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الإياب أمام صن داونز التى أقيمت السبت الماضى، على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.





وحصل اللاعب الأنجولى على راحة أمس من التدريبات قبل وصول البعثة بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجى الذى سيخضع له.

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ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى على استاد القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه سموحة، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدورى الممتاز، بعد عودة الفريق للمنافسة المحلية، عقب تخطيه عقبة صن داونز الجنوب أفريقى وصعوده للدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب الفوز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين فى القاهرة والتعادل فى بريتوريا بنتيجة 1/1، ليثأر الفريق الأحمر لنفسه بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية فى النسخة الماضية من البطولة.

وتنطلق المباراة، فى السابعة والنصف ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز السابع عشر تواليًا لمعادلة الرقم القياسى المسجل باسم النادى مع الثعلب البرتغالى مانويل جوزيه، وزيادة فارق النقاط مع الزمالك، والذى يصل حاليًا قبل المباراة لـ17 نقطة كاملة، فى اطار سعى الفريق لحسم بطولة الدورى العام مبكرًا.

وخرج ما يقرب من 12 لاعبًا من حسابات رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، فى مباراة سموحة فى الدورى لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايى وكهربا بسبب الإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر، فيما يغيب للإجهاد كل من على معلول ومحمود متولى ويغيب للإصابة، كل من الأنجولى جيرالدو ورمضان صبحى وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدى فتحى، فيما يغيب لأسباب فنية، شريف إكرامى وصالح جمعة.

وجاءت قائمة الأهلى على النحو التالي: محمد الشناوى – مصطفى شوبير – على لطفى - رامى ربيعة – محمد هانى – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي_أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدى أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربى بدر _مروان محسن – أليو بادجى.

وشهدت القائمة عودة محمود وحيد بعد غياب طويل كما عاد الصاعد عربى بدر.

ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 16 مباراة خاضها فى البطولة حتى الآن، فيما يحتل سموحة المركز السابع بـ24 نقطة من 17 مباراة خاضها فى الدوري.